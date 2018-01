Violento choque

Dos vehículos colisionaron fuertemente en la tarde del domingo a la altura del kilómetro 70 de la ruta nacional 226. El hecho se desencadenó pasadas la hora 13. En dirección a la ciudad de Tandil circulaba un VW Suran conducido por Mariano Utrera, quien estaba acompañado por su mujer y dos niños de 2 y 9 años, todos ellos oriundos de Carlos Tejedor, mientras que por un camino vecinal lo hacía Ubaldo Rodríguez, de unos 70 años, a bordo de un Fiat Duna.

Según pudo conocer la producción de Radio 100.9, Rodríguez no habría advertido el avance del VW Suran por lo que ingresó a la cinta asfáltica. El impacto, aunque lo intentó, no lo pudo evitar Utrera sobre el lateral derecho del Fiat Duna. Los cuatro ocupantes del VW Suran, que tenían colocados sus respectivos cinturones de seguridad, sufrieron contusiones que no revistieron gravedad alguna aunque por precaución fueron asistidos en el Hospital Municipal Subzonal. Las peores consecuencias las sufrió Rodríguez, quien resultó con politraumatismos varios por lo que fue atendido en la guardia y luego quedó internado, siendo su pronóstico reservado.