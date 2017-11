El lateral izquierdo de Ferroviarios, Sebastián Kelly, dialogó con Radio 100.9 luego del violento choque que protagonizó con Pablo Hoyos en la final que enfrentó a La Estación con Atlético San Manuel.

“Fue una jugada muy rápida. Pablo llega primero, cabecea y yo lo cabeceo a él. Inmediatamente caigo al piso y pierdo el conocimiento por unos minutos”, recordó sobre la jugada que derivó en su hospitalización.

“Cuando me subieron a la ambulancia ya estaba consciente y ya en el Hospital me realizaron una tomografía para ver si había algún daño en la cabeza. Afortunadamente no fue tan grave como pareció y me dieron el alta a los pocos minutos”, resumió sobre su estadía en el nosocomio.

Sobre su recuperación, Kelly contó: “Estoy medicado, con algo de dolor todavía. Pero ya estoy bien; pensando en la vuelta”.

Y la vuelta, justamente, se disputará el próximo domingo en San Manuel, donde Ferro deberá defender el 4-3 que consiguió en la ida.