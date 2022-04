A un año de su accidente, Francisco Alessio agradeció a todo Balcarce

Hace un año atrás el joven Francisco Alessio caía de un techo mientras efectuaba labores junto a su papá, quedando al borde de la muerte.

Hoy totalmente recuperado expresó en sus redes sociales:

“Querida ciudad de Balcarce, amigos, familia, a un año del accidente que sufrí quiero renovar mi enorme agradecimiento por acompañarme de todas las maneras posibles, aún los que no me conocían, eso fue muy muy importante, junto al trabajo de todo el personal de salud que hizo lo imposible para salvarme”.

Y agregó: “Después de un año difícil, pero lleno de amor les doy gracias, y me queda una gran esperanza por un futuro mejor, ya que viví en carne propia lo más importante que se puede recibir, lo que no se compra con dinero, que es el amor y solidaridad genuina, la que sale del corazón. Gracias Balcarce”, expresó Francisco Alessio.