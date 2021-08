Acusado de intentar matar a su mujer e hijo negó los hechos

El sujeto de 48 años acusado al intentar matar a su ex pareja y al hijo de ambos, de 8 años, negó este jueves las imputaciones frente al fiscal Rodolfo Moure.

El detenido, patrocinado por el abogado Eduardo Antonio Chávez, se encontraba acusado de “Doble homicidio agravado en grado de tentativa y privación ilegítima de la libertad y lesiones”.

Pero a raíz de resultados de pericias y testimonios ofrecidos en la causa, el fiscal Moure agravó la calificación. Ahora se lo acusa al detenido, quien permanece en la cárcel de Batán, de “Tentativa de femicidio”, “Privación ilegítima de la libertad” e “Intento de homicidio agravado por el vínculo”.

El acusado dijo no recordar lo sucedido en el interior del departamento de calle 21 entre 4 y 6, aunque le manifestó que no quiso matar a la mujer y al niño y que nunca ejerció violencia sobre ellos.

En cuanto a las hornallas prendidas en el interior del departamento, señaló que las había encendido para calefaccionarse y después de ello, no recordaba nada más, contó el fiscal Moure.

Finalizado el trámite judicial, el fiscal solicitó al Juzgado actuante la prisión preventiva para el sujeto.