Al límite de los hisopados en la ciudad

En medio del rebrote de Coronavirus que experimenta el distrito desde hace prácticamente una semana, el intendente Esteban Reino habló de la situación sanitaria.

“Estamos viendo que el pico de contagios no es como ocurrió con las olas anteriores. Si bien no sabemos con certeza cuál es la cepa que circula en estos momentos, sí tenemos en claro que es mucho más virulenta que otra”, indicó el Jefe Comunal. Y agregó: “No estamos preocupados por eventuales restricciones. No obstante, en unos días tendremos números y haremos el análisis correspondiente. En estos momentos, estamos al límite con los hisopados pero no con las internaciones, afortunadamente”, señaló Reino.