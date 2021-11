APAC: carrera postergada por falta de agua

Las autoridades del Tandil Auto Club resolvieron este jueves suspender el premio “Coronación” para las categorías APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850 que este fin de semana se debían presentar en el circuito “La Cascada”, de Tandil, y en principio postergar la realización para el 5 de diciembre.

Se informó que la decisión se adoptó debido al estado en el que se encuentra al circuito, en el que no se han podido de realizar las tareas previstas de preparación del piso por la falta de agua. Frente a la falta de lluvia las napas de los pozos donde se extrae el agua bajaron y no fue posible contar con ese elemento, por lo que no se pudo realizar el mantenimiento necesario y la situación se vería agravada el fin de semana, por las altas temperaturas que se anuncian, continuando la falta de humedad.

La gente del Tandil Auto Club realizará gestiones ante la comuna de Tandil para poder extraer agua del dique, para llevar adelante los trabajos previstos. En el curso de la semana se confirmará como avanza la cuestión y se definirá si se podrá correr el 5 del mes entrante.

No se descarta que la última del año se realice en Mar del Plata.