“Arancel diferenciado” de los médicos será tratado por el Concejo

El próximo 3 de marzo se realizará la apertura de las sesiones ordinarias en el Honorable Concejo Deliberante a cargo del intendente municipal, Esteban Reino, mientras que el 10 comenzará a sesionar en forma regular el cuerpo.

Uno de los temas que se abordará en la ocasión es el “Arancel diferenciado” que cobran los médicos ante una prestación o atención. Según contó la concejal del Frente de Todos, Sol Di Gerónimo, distintos afiliados a la obra social IOMA se han acercado al Concejo para manifestar su preocupación al respecto.

Escuchando el reclamo de los vecinos, la concejal manifestó que se le ha solicitado al Círculo Médico de Balcarce los valores actualizados de los Aranceles diferenciados, según cada categoría ya sea A, B o C.

Si bien el tema aún no fue tratado en comisión, el mismo se abordará en las próximas horas.

“Algunos vecinos nos manifestaron que en el Círculo Médico se les informan que deben pagar un arancel con un determinado importe y al llegar al consultorio ese valor varía notablemente y muchos no pueden pagarlo”, señaló Di Gerónimo.