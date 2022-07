ARBal dispone beneficios por buen cumplimiento

Con motivo de acentuar los criterios de beneficios por “buen cumplimiento” en el pago de los tributos municipales, la Agencia de Recaudación Balcarce (ARBal) ha implementado una serie de planes de pago especiales con vigencia por dos meses calendario. El objetivo es que el vecino pueda acceder a los porcentajes de descuento que los programas indican logrando que el monto mensual de sus tasas sea menor.

Las políticas orientadas a beneficiar con descuentos a los buenos cumplidores tiene como contrapartida que se acentúa la brecha entre el monto original de la tasa y sus quitas (si se abona en término) y los intereses por mora, intereses por financiación y costas (en caso de inicio de acciones legales) que se van sumando por no ser cancelada y es definido como “Mayores costos”.

Con una tasa o derecho no abonado se inicia la gestión de cobro, que es la acción llevada adelante desde la Dirección de Cobranzas de la Arbal.

Consta de los siguiente pasos consecutivos: contacto telefónico, por whatsapp o e-mail, invitación a pagar (carta), intimación (carta), último aviso (carta), carta de intimación de Veraz, incorporación en historial crediticio y veraz e inicio de juicio de apremio.

No es menor mencionar que a través de la página www.arbal.gob.ar se han creado los mecanismos de acceso a la información que permite al vecino, desde su computadora, bajar una boleta, consultar su deuda y solicitar por las vías de comunicación habilitadas para cada tributo (teléfono, Whatsapp o correo electrónico) atención personalizada.

Los planes de pago estarán vigentes hasta fines de agosto de 2022, comprendiendo deudas vencidas al 31 de diciembre de 2021, además de contemplar importantes descuentos y amplias facilidades de pago.

Un detalle que es válido mencionar es que esta herramienta está motivada en los contribuyentes obligados al pago de las Tasas, que se ven imposibilitados de proceder a su regularización debido a las desavenencias económicas vinculadas a la realidad económica actual.

Los paquetes de descuento contemplan quitas en intereses que van desde el 100% al 20% y la financiación en hasta 36 cuotas. Las tasas incluidas en estos beneficios son: Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal (Red Vial), Tasa por Alumbrado Público y Tasa por Servicios Urbanos Municipales (TSUM). Las demás tasas también poseen distintas quitas en intereses.

Para esta campaña los números habilitados, teléfono o whatsapp, son 2266 674175, 2266 660261, 2266 670536 y el correo: recursosatencionalpublico@gmail.com

Mediante la regularización de las deudas los contribuyentes no solo reciben los beneficios de los planes de pago, sino que pueden obtener hasta un 20% de descuento por buen cumplimiento en sus tasas.