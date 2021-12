Asaltaron y golpearon a un vecino

Autores hasta el momento no identificados habrían asaltado y golpeado a un vecino de apellido Polo domiciliado en calles 11 y 8.

La Policía, que trabajó en el lugar, trata de establecer cuando ocurrió el asalto. Según pudo saber Radio 100.9, el hombre se encontraría muy golpeado, por lo que fue derivado en una ambulancia del SAME al Hospital local, aunque en las próximas horas sería trasladado a Mar del Plata.

Aún no se pudo establecer de cuando dataría el hecho, aunque se presume que ocurrió este domingo.

La víctima fue hallada atada de pies y manos con golpes en el rostro.