Chávez: “Maldonado abandonó la causa y nadie cobró un peso”

Un hombre identificado como Juan Carlos Maldonado se ató de pies y manos este miércoles en las escalinatas de la Municipalidad reclamando novedades puntuales sobre su situación judicial y cargando responsabilidades sobre su abogado Eduardo Chavez. El damnificado perdió el ojo derecho en una jineteada.

En diálogo con Radio 100.9, el propio doctor Chavez se encargó de dar un panorama sobre la situación de Maldonado, explicando que aún no hay novedades sobre el dinero a cobrar.

“La realidad es que este hombre contrató los servicios del Estudio en 2019 y desde ahí empezamos a trabajar, sin que se presentara a cada una de las audiencias. Por este motivo, al día de la fecha no hay novedades sobre su situación”, señaló Chavez, quien además agregó, que en el mes de diciembre le dio para arreglar un auto a Maldonado y este se lo vendió, por lo que fue detenido. “Me dijo que no tenía dinero y me pidió si lo podía ayudar. Fue entonces que le entregué un auto para arreglarlo y venderlo y de ahí pagarle el trabajo y con la venta otorgarle un porcentaje. Él por su medio decidió venderlo y es por ello que lo tuve que denunciar”, finalizó Chavez.

En cuanto a la continuidad de la causa por las lesiones recibidas, según expresó el abogado defensor, estaría paralizada.