Cien años de Sportivo: presentaron programa de actividades

Se presentaron las actividades a cumplimentarse en el marco del centésimo aniversario de vida que el Club Sportivo cumplió el 11 del corriente, a través del presidente Raúl idiart, su par de comisión directiva Hernán Mendonza y la encargada de la organización de los distintos eventos, Andrea Marinoni.



El referente de la entidad aurinegra dio que “es un orgullo estar presidiendo este gran club, que ha crecido fuertemente en los últimos años. Queremos presentar a toda la comunidad todo lo que estamos organizando, que se realizará durante el año y con un cierre el 12 de noviembre entre las dos sedes, con bandas, muralistas y distintos artistas plásticos, además de convocar a los vitalicios, ex presidentes y demás. Desde la fecha y en los meses siguientes hay distintas actividades programadas con las diferentes subcomisiones y gente allegada a la institución, que se viene sumando a los festejos. Vamos a tener el 30 de abril un torneo regional de karate muy importante, estará a cargo de Ezequiel Vega que da clases en la sede del Club Trabajo, por lo cual invitamos a todos. Y estamos organizando un concurso de fotografías y videos, en el transcurso del mes buscaremos los jurados y de paso invitamos a todos los que quieran acercar su material, algún recuerdo”

A su turno, Andera Marinoni mostró su satisfacción por haber sido elegida para coordinar la actividad que desempeña, citó algunas propuestas que se desarrollarán e instó a todos los que lo deseen a colaborar con esta iniciativa de celebración: “me acerqué porque sé lo difícil que es para las instituciones estar dentro de la comunidad, las comisiones directivas y todos los socios necesitan una mano. La pregunta era qué se podía hacer, no solamente festejando sino convocando a todos, por eso decidimos a partir de este mes empezar a hacer actividades para acercar a la gente y que todos los clubes participen. Lo hicimos con torneos, jornadas, encuentros de todas las disciplinas que hay acá, como tenis, fútbol ajedrez, tenis de mesa, vóley, básquet y otras. Se extenderán hasta agosto en forma semanal, quincenal o mensual y ya abrimos en abril con un torneo de tenis en homenaje a los 40 años de Malvinas. La idea es ayudar constantemente a recordar a la gente que el club está cumpliendo 100 años, para luego cerrar con el gran festejo. Este es un trabajo en conjunto y la gente que se suma pone su granito de arena diariamente”

En tanto Hernán Mendonza, integrante de la Subcomisión de Tenis y miembro activo de la dirigencia sportivista, explicó que “el certamen de tenis termina el 30 de abril, vamos a convocar a los ex combatientes en una jornada de agradecimiento y honra hacia ellos. Este es un año importante para el club y agradecemos a todos los socios que nos acompañaron en los momentos difíciles, por ejemplo en la pandemia, que el club estuvo cerrado y ellos siguieron colaborando. Por eso los festejos de los 100 años también es para ellos”.