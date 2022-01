Cincuenta años de historia en el Autódromo Juan Manuel Fangio

El emblemático Autódromo Juan Manuel Fangio cumplió este domingo 50 años de su creación.

En un principio el trazado se iba a denominar “Ciudad de Balcarce”, pero finalmente se optó por el nombre del quíntuple campeón de Fórmula 1.

Recordaría Fangio en una entrevista: “Al principio pensábamos hacer el autódromo cerca de Mar del Plata. Estaban los planos, la financiación, absolutamente todo, pero no prosperó porque el intendente de esa ciudad no estaba de acuerdo y nos vetó el proyecto. Con mi amigo y socio Bernardo Duffard, comenzamos a tener charlas casi diarias sobre la zona a la que podría llevarse el escenario. Yo le dije que habiendo en Balcarce tantas sierras y tantos terrenos en desnivel. Justo para situar un trazado exigente para el piloto y de amplia visual para el espectador, el autódromo tendría que estar en los alrededores de la ciudad. Bernardo pensó en la puerta del Abra, pero en sus bondades tenía el inconveniente de que Balcarce no sería lugar de paso para el autódromo y lo que yo quería es que todo el mundo pase por mi ciudad antes de ir a ver la carrera.

Entonces comenzamos a ver terrenos al otro lado de la ruta. Con Bernardo recorrimos varias sierras hasta que, por su ubicación, nos quedamos con La Barrosa” contaría Fangio.

Este lunes en horas del mediodía, con el impulso de la Asociación Autódromo Balcarce se desarrollará un acto conmemorativo donde se reconocerán a los cuatro pilotos balcarceños vencedores en el trazado a nivel nacional. Ellos fueron: Osvaldo Germino y Pedro Dimattia (Turismo Nacional), Eduardo Crovetto (Fórmula 2) y Mariano Alberto Calamante (Turismo Carretera).