Comenzó a funcionar la Estación de Bombeo Cloacal “Balcarce 1”

Personal de Aguas de la Ciudad puso en marcha la Estación de Bombeo Cloacal “Balcarce 1” ubicada en la esquina de calles 105 y 36. Sobre la planta, que hace más de un año y medio no estaba operativa, se realizaron procedimientos estandarizados de operación, tareas de mantenimiento y desinfección.



Este tipo de trabajo realizado por las cuadrillas, permiten una mejora en la circulación de los líquidos vertidos a la red de una amplia zona de la ciudad.

La estación de bombeo de aguas residuales conduce la descarga del colector existente en las cuencas 1 y 2. Por medio de una impulsión de 315 de diámetro descarga sobre el colector de calle 105 que conecta con la planta actual de tratamiento de aguas residuales.

Las instalaciones se encuentran diseñadas para impulsar el caudal mediante dos electrobombas de tipo centrífuga de uso alternado. Además, poseen un sistema de canasto-reja recambiable para retener sólidos no deseados que puedan afectar la vida útil de las bombas.

Los trabajos de mantenimiento preventivo se realizarán de forma periódica para que las instalaciones se mantengan en óptimas condiciones. Compuerta de volante, bombas, tablero eléctrico, válvulas, accesorios y el sistema de control de funcionamiento de bombas serán los equipos y accesorios a intervenir.

Recomendaciones

-No está permitido conectar los desagües pluviales a la red cloacal. Cuando esto sucede, se satura la capacidad de conducción de las cañerías cloacales que no están dimensionadas para recibir agua de lluvia (hasta diez veces más importantes que las descargas domiciliarias), y se provocan desbordes a través de las bocas de registro.

-Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes de artefactos sanitarios o excretas, el agua del lavado de prendas e higiene personal, el agua producto del lavado de alimentos, de la preparación de comidas y el agua del enjuague de vajilla.

-No desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que perturben el funcionamiento de las instalaciones, dado que las conexiones están diseñadas y construidas para permitir solamente el paso de líquidos o disposiciones excretas.

-No arrojar trapos, medias de mujer, pañales, algodones, bolsas, preservativos, portadesodorantes de inodoros; envases plásticos en general o de cartón; productos solidificados como aceites lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos.

-Son muy comunes las obstrucciones producidas en las paredes de las cañerías cloacales, al solidificarse comestibles, grasas y aceites que son vertidos normalmente con la limpieza de la vajilla. Y también en forma conjunta con la descarga de elementos no permitidos como yerba,fósforos, té o café. Las colectoras cercanas a las grandes casas de comidas y restaurantes que no respetan estas recomendaciones, la sufren a diario.