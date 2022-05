Continúa la medida de paro en la Cooperativa de Electricidad

Personal de la Cooperativa de Electricidad Balcarce perteneciente al Sindicato de Luz y Fuerza Mar del Plata, continúan con la retención de tareas las cuales comenzaron el pasado miércoles y se extenderán de forma indeterminada. Esta medida se adoptó ante el no pago de la cuota correspondiente a la Bonificación Anual por Eficiencia.

“Hemos tomado la determinación de seguir con la retención de tareas, porque no nos están pagando como así tampoco las obras sociales y con la salud no se juega”, destacó Mariano Milián delegado local del Sindicato Luz y Fuerza. Asimismo profundizó en que “nosotros siempre colaboramos con todo y desde hace un tiempo Balcarce viene creciendo muchísimo en la parte eléctrica y nosotros la seguimos manteniendo con lo que tenemos porque no hay ingresos ni materiales, porque no nos quieren vender. Esta situación no solo es preocupante para los trabajadores y sus familias sino que también parta todos los usuarios del servicio”, sentenció.

Cabe destacar que se mantendrán las guardias y servicios de emergencia.