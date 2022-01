Crece la incertidumbre en el Instituto de Formación Docente: no renovó el alquiler

Directivos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N°32 “Lidia Gallino de Camino” fueron invitados a participar de la reunión de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante.

Allí, tuvieron la posibilidad de dialogar con los ediles del oficialismo y la oposición sobre el futuro de la entidad, que aún no renovó el contrato de alquiler en la actual sede céntrica de calle 17 entre Avenida Kelly y 18.

Luego de ese encuentro, todas las partes coincidieron en que el objetivo principal debe ir por la construcción de la sede propia.

Por otra parte, al no haber podido aún renovar el contrato de alquiler, genera preocupación para el inicio del ciclo lectivo 2022.

El único establecimiento disponible que podría ser utilizado por el Instituto es la Escuela N°16, situación que aún no se definió.