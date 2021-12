Cronograma de recolección de residuos en estas fiestas

No sacar residuos cuando no hay recolección

Este viernes y el 31 la empresa encargada de la recolección de residuos realizará su recorrido en horario diurno.

En tanto, los sábados 25 de diciembre y 1 de enero no prestará servicios.

Por último, se aclara que los domingos 26 de diciembre y 2 de enero solo habrá recolección nocturna.

Por ello, se solicita a la comunidad no sacar residuos en días y horarios que no hay recolección, de modo tal de seguir manteniendo la limpieza de la ciudad.