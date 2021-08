Denuncian precandidaturas de vecinos balcarceños

La Junta Electoral oficializó en las últimas horas una nueva lista donde la integran vecinos de Balcarce que no fueron informados y convocados para formar parte de una agrupación política.

Se trata del Movimiento Renovar a la Izquierda que eligió a varios balcarceños sin consentimiento alguno para integrar una lista.

Es el caso de Tamara Cavuotti y Raúl Redondo quienes sorpresivamente aparecieron en la lista y ahora procuran que sus nombres no figuren en la lista que participará de las elecciones del 12 de septiembre.

“Efectuamos una presentación ante la Junta Electoral y ahora sólo esperamos que nuestros nombres no figuren en la lista, aunque esto no es seguro ya que en muchos casos se han mandado a imprimir las boletas”, señaló Cavuoti, quien agregó, que alguien deberá responder ante este acto de irresponsabilidad.

En diálogo con Radio 100.9, Tamara contó que solo se les requirió el número de documento y sus nombres para apoyar la llegada de la lista a la ciudad, pero jamás formar parte de ella.

La situación descripta presupone la existencia del delito de “falsedad ideológica”. Será la propia Junta Electoral bonaerense, o bien el Ministerio Público Fiscal, quien deberá establecer, la coincidencia de identidad entre los denunciantes y los ciudadanos inscriptos como precandidatos, junto con un cotejo entre las firmas de los denunciantes y las que figuran en las planillas presentadas por los apoderados de las listas, entre otras medidas probatorias.