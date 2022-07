Denuncian violencia laboral en el Hogar “La Merced”

Tras reiterados episodios, trabajadoras del Hogar La Merced, acompañadas por la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) decidieron hacer pública la situación de violencia laboral que sufren en la institución, señalando directamente a su nuevo presidente, Gerardo Fernández.

Lo señalan como responsable de una campaña de hostigamiento hacia trabajadoras del establecimiento, imponiéndole maltrato verbal y modal, recurrente y sostenido en el tiempo; arbitrarias sanciones disciplinarias; acciones discriminatorias; autoritarias quitas de presentismo; repentinos cambios de jornada laboral; constantes amenazas de castigos; expresiones despectivas; exceso de tareas; etc., en un ámbito caracterizado por la tensión, el malestar, la angustia, la incertidumbre y el temor a la libre expresión.

Mónica Moana, trabajadora de la institución con 19 años de antigüedad, contó los padecimientos: “El presidente propició todo tipo de gritos e insultos. Nos trató de estúpidas, de taradas, se refirió a nosotras como ‘el cáncer de la institución’. Despidió mucha gente y otra renunció por no tolerar el maltrato permanente”.

Norma Casas relató experiencias similares: “A mí me triplicó las tareas, a modo de que no pueda con todo. Me insultaba y denostaba lo que hacía. Me dijo ‘yo si quiero te hecho a la mierda, y anda a hacerme juicio después’ como amenaza permanente”. Norma, al igual que Mónica, tenía 19 años de antigüedad como trabajadora de la institución, cuando fue violentada y despedida por Fernández.

Tres trabajadoras han sido despedidas arbitrariamente y otras tres han optado por renunciar ante la imposibilidad de soportar el clima instaurado en el Hogar por la máxima autoridad de la entidad empleadora, el cual ha procedido a contratar sucesivamente nuevo personal sin realizar su correspondiente registro conforme a la normativa legal. “El empleador incumple desde varios meses atrás con sus obligaciones previsionales y sociales” afirman desde UTEDYC.

La entidad gremial denunció la violación de distintas normas laborales ante el Ministerio de Trabajo de nuestra Provincia, el cual ha realizado la pertinente inspección en el establecimiento. El secretario gremial, Alejandro Riveros, explicó: “La recurrente incorporación de personal sin registración genera multas y recargos para el Hogar por la evasión correspondiente a organismos previsionales y sociales, y a afrontar el pago de abultadas cifras por factibles juicios laborales; dejando a la vez a dichas trabajadoras/es sin cobertura social, previsional y de ART, cargando la institución empleadora con los riesgos derivados de hipotéticos accidentes laborales y de enfermedades profesionales de su personal. Los despidos sin causa podrán agravar la situación económico-financiera de la entidad”.

Tras la presentación. El ministerio convocó a las partes a una audiencia para el día 5 de julio del corriente año. Las autoridades del Hogar no se presentaron. Una nueva audiencia se convocó para el día 18 de julio, donde la parte la empleadora estuvo ausente nuevamente. “La falta de cuidado y diligencia observada por la máxima autoridad de la Sociedad de Damas de Beneficencia al no acudir a las audiencias evidencia su predisposición a también evadir las responsabilidades derivadas de su accionar, a la vez que constituye -ante las autoridades- una clara presunción en su contra acerca del incumplimiento de la normativa laboral vigente” sostienen desde UTEDYC.

Tras la falta de compromiso de la parte empleadora con la vía administrativa, la UTEDYC convoca a movilizar el próximo lunes 25 de julio hacia las puertas del hogar, para acompañar a las trabajadoras de la institución y visibilizar lo sucedido a la comunidad Balcarceña.