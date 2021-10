Desde Aguas de Balcarce se ratifica la calidad del agua

La empresa Aguas de Balcarce ha dado a conocer un comunicado donde ratifica la calidad del agua y repudia las manifestaciones vertidas por un concejal de la oposición.

El comunicado completo expresa:

“Lamentamos la filtración de un informe sin firma, sello ni membrete que no cuenta con el respaldo de ninguna entidad oficial. Aprovechamos la ocasión para dejar en claro que la empresa no fue notificada por la Autoridad del Agua acerca de ningún relevamiento que arroje los resultados difundidos este martes a instancias de concejales de la oposición.

Reprobamos que dirigentes locales motorizados por intereses políticos enmarcados en el proceso electoral que nos toca atravesar difundan información falsa y adulterada. Imágenes manipuladas, errores de ortografía y una redacción confusa que distorsiona la comprensión de los usuarios, dan muestra de la intencionalidad que esconde la difusión del relevamiento.

Al mismo tiempo, queremos mencionar que la información difundida contrasta con el control mensual, trimestral y semestral efectuado sobre la red y los pozos de captación. Muestras que, vale aclarar, son procesadas por dos prestigiosos laboratorios privados y cuyos resultados ratifican la potabilidad del agua en la ciudad. Dichos indicadores están disponibles para la población en general y son de libre acceso ingresando en la web oficial de Aguas de Balcarce.

Reafirmamos que los resultados obtenidos en el último monitoreo realizado sobre la red de agua arrojaron indicadores que se encuentran dentro de los parámetros establecidos por el marco regulatorio.

Por último instamos a no sembrar pánico ni temor en la sociedad planteando escenarios engañosos y ficticios”, indica el comunicado