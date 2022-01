Desde esta semana se disputa el Torneo “Ciudad de Balcarce”

Ya se palpita en Balcarce el 16° Torneo Nacional de fútbol infantil “Ciudad de Balcarce – Javier Vallina”, que como cada verano (salvo el último) pone en marcha el Club Racing y cuyo despliegue ocurre en el Estadio “Juan Carlos Gentile”.



Con 54 equipos confirmados, de los cuales 21 competirán en la categoría principal, las acciones ya comienzan a orientarse en procura de desarrollar el certamen, de 5 jornadas completas, con inicio y desenlace en la misma semana: del próximo martes al domingo. Compiten representantes de 30 clubes.

Para esta edición entre ellos, han confirmado su presencia cinco equipos de AFA, una cifra récord que iguala a la del torneo anterior, de 2020. Desde 1989 a esta parte, la cifra de equipos nacionales ha variado, incluso ha habido ediciones con un solo representante AFA. También es de destacar que estos equipos fueron campeones de casi todas las ediciones, salvo en la novena entrega, disputada en 1997, donde el Campeón fue San Lorenzo (MdP). Entre los campeones AFA, también aquí Independiente es “Rey de Copas”.



El “rojo” obtuvo 4 títulos (1994/1996/2000/2018). También es el Club con mayores presencias en el certamen: 8 presentaciones (la última fue en 2018, con Copa incluida). En títulos le siguen ahí nomás: Vélez y Newell´s (con 3), River Plate y Boca Juniors (2). Diez clubes de AFA, han pasado por el torneo desde su inicio y solo 6 lograron campeonatos. La mayoría de las ediciones se realizaron en el Estadio Municipal (entre 1989 y 1999), a partir de 2000, las acciones se trasladaron al Estadio “Juan C. Gentile”, donde siguen hasta hoy.

Los campeones:

1989: River Plate (AFA) – categoría ‘75/’76 (equipos AFA: 3)

1990: Boca Juniors (AFA) – categoría ‘78/’79 (equipos AFA: 3)

1991: River Plate (AFA) – categoría ‘79/’80 (equipos AFA: 3)

1992: Vélez Sarsfield (AFA) – categoría ‘80/’81 (equipos AFA: 2)

1993: Newell´s Old Boys (AFA) – categoría ‘81/’82 (equipos AFA: 2)

1994: Independiente (AFA) – categoría ’83 (equipos AFA: 2)

1995: Newell´s Old Boys (AFA) – categoría ’84 (equipos AFA: 3)

1996: Independiente (AFA) – categoría ’85 (equipos AFA: 3)

1997: San Lorenzo (MdP) – categoría ’86 (equipos AFA: 4)

1998: Newell´s Old Boys (AFA) – categoría ‘87/’88 (equipos AFA: 1)

Información aportada por Martín Rodríguez – Acción 5