Desde Provincia advierten sobre la llegada de la cuarta ola de Covid

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, recordó que a partir de este sábado la cuarta dosis (de refuerzo) de la vacuna contra el coronavirus “va a ser de aplicación libre en la provincia para personas mayores de 18 años”, en tanto advirtió que “recién está empezando el invierno, así que la situación de riesgo se va a sostener un tiempo”.

“Es un momento clave, hay que cuidarse un poco más porque hay una ola importante, usar el barbijo de vuelta, la ventilación en lugares cerrados y la vacuna, porque recién empezando el invierno así que la situación de riesgo se va a sostener un tiempo”, señaló Kreplak en declaraciones a Radio 10.

El ministro apuntó: “Nosotros veníamos con vacuna libre para mayores de 50 años, que es la población de más riesgo”. Indicó que además esa es la franja etaria que recibió la dosis entre diciembre y enero, “por lo que la gran carga de los que ya pasaron cuatro meses están en ese grupo”.

“A partir de hoy la cuarta dosis (de refuerzo) de la vacuna contra el coronavirus va a ser de aplicación libre en la provincia para personas mayores de 18 años, que es la que está aprobada”, indicó, pero recordó que para los adolescentes una cuarta dosis “todavía no está”.

Asimismo, Kreplak remarcó: “Esperamos seguir como hasta ahora, donde casi triplicamos el ritmo de vacunación respecto al momento donde estaba yendo muy poca gente”.

El funcionario remarcó: “Es necesario explicar en la situación epidemiológica en que nos encontramos y cuál es el protocolo ya que estamos ante una ola muy grande”, y dijo que si bien la estrategia de control de seguimiento de los pacientes ha cambiado, aun ante la enorme cantidad de casos, “no han aumentado las internaciones por Covid-19”, por lo cual recomendó reforzar las medidas de precaución individuales para reducir el riesgo de enfermarse y las generales que son la vacunación.

En ese sentido, Kreplak precisó que “ante la presencia de síntomas que parecen un resfrío, y si no tiene condiciones de riesgo, uno tiene que aislarse hasta que se le pasen esos síntomas”, o cinco días desde su inicio según el protocolo.

Asimismo, el funcionario bonaerense remarcó que no es necesario un test para presentar en el trabajo, ya que cualquier profesional de la salud indicaría esos cinco días de reposo, que es un periodo de aislamiento, y sobre los cinco días restantes desde el inicio de los síntomas aseguró que “uno puede ir a trabajar, pero debe evitar situaciones de riesgo, estar con barbijo todo el tiempo, mucha ventilación, y evitar estar cerca de personas que puedan enfermarse gravemente”, concluyó.