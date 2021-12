Dojas: “Nosotros sabíamos que íbamos a tener este pico”

A raíz del fuerte incremento de casos de Covid-19, el director del Hospital Felipe A. Fossati, Antonio Dojas, explicó en Radio 100.9 que probablemente éste no sea el pico de contagios y que el número de contagiados con el virus siga creciendo a raíz de las distintas actividades sociales propias del mes de diciembre y las fiestas de fin de año.

Además manifestó que la variante Ómicron ya circula en Mar del Plata, pero no en Balcarce. “Suponemos que es Delta y no Omicron la circulante en Balcarce. No tenemos confirmación de la circulación de Ómicron ya que hemos enviado muestras a Malbran, sin obtener respuesta alguna, aunque en Mar del Plata la cepa ya es de circulación comunitaria”, señaló Dojas.

En cuanto a la implementación de restricciones, subrayó que sería poco probable aplicas nuevas medidas en estos momentos, ya que la situación económica se vería seriamente perjudicada.

Por último, apeló nuevamente al cuidado personal con la utilización de barbijo y alcohol en gel y a evitar las reuniones sociales con aquellos que no son convivientes.

En tanto, anticipó que el viernes, sábado y domingo no se harán testeos e hisopados debido a la falta de personal. Con horario ampliado se volverá atender el lunes 3.

En cuanto a su continuidad como Director del Hospital, Dojas señaló que hasta que llegue quien se haga cargo de la administración, seguirá en funciones, probablemente sea todo el mes de enero.