“El 15 de noviembre se termina el atropello”

El ex presidente de la Nación estuvo en nuestra ciudad, junto a Diego santilli, candidato a diputado nacional. Se reunió con el intendente Esteban Reino y referentes del Pro. Luego ofreció una extensa conferencia de prensa en la que se mostró optimista en vísperas de las elecciones legislativas.

El ex presidente sostuvo que “hoy nadie invierte en la Argentina, nadie se sube a un barco donde el capitán no sabe para dónde va. La gente se sube cuando se entusiasma y ese entusiasmo se da cuando alguien le genera confianza. Cuando se miente todo el tiempo, como pasa con este gobierno, se destruye la confianza”.

Resaltó más adelante que “Hay que volver a encontrar el rumbo que llevaba la Argentina entre el 2015 y el 2019, y tener un plan. De ambas cosas carece este gobierno que perdió contacto con la realidad” .