El 18 comienza el torneo de Primera

El 18 de septiembre, siempre y cuando se reciba la autorización oficial de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), dará inicio el torneo de las divisionales Primera y Cuarta, organizado por la Liga Balcarceña de Fútbol y que pondrá en disputa la Copa “KWS 2021”.

Durante la Etapa Clasificatoria se realizarán siete jornadas en la modalidad todos contra todos, tras lo cual el vencedor accederá directamente a la eventual Final Anual.

Cada uno de los equipos participantes en la Etapa Clasificatoria pasará a la Etapa Definitoria (Play Off), donde se medirán según el puesto que finalizaron en la tabla de puntuaciones general: 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Tras ello, se realizarán las semis y la correspondiente final.

Todos los enfrentamientos de estas fases serán a un solo partido y sin ventaja deportiva. Y el vencedor de esta Etapa Definitoria se adjudicará el derecho de jugar la Final Anual ante el ganador de la Etapa Clasificatoria. Y si fuese el mismo elenco el que se imponga en ambas etapas, se proclamará como el campeón de la temporada.

1ª FECHA

Atlético San Manuel – FC Agrarias

Ferroviarios – Amigos Unidos

Sportivo Trabajo – Deportivo Los Pinos

Boca Juniors – Racing FC