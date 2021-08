El 28 de agosto vuelve el fútbol para las infato juveniles

Se reunió la mesa directiva de la Liga Balcarceña de Fútbol con los delegados de los clubes afiliados, ocasión en la cual quedó confirmado el 28 de agosto como fecha de regresa para el fútbol infanto juvenil y que las divisionales Primera y Cuarta comenzarán sus competencias el 18 de septiembre, aunque en este caso faltarían confirmar su presencia Sportivo Trabajo y El Riojano (inicialmente no iba jugar este año), que se sumarían a Amigos Unidos, Racing Club, San Manuel, Ferroviarios, Boca Juniors y Agrarias.

Luego de la definición de estos clubes que aún deben contestar sobre su participación en las categorías superiores, se determinara la forma de disputa de los certámenes.

“Sera una Copa en el fútbol infanto juvenil y otra Copa en mayores. Veremos qué tipo de torneo armamos, de acuerdo a lo que quieran los clubes en cuanto al tiempo de duración. La idea sería hacer algo lindo, por más que sea corto, tratando de jugar doce o trece fechas y usando en el tiempo que tengamos, la mayor cantidad de fines de semana”, dijo el presidente liguista Emiliano López.

Estuvieron presentes en la ocasión junto a él los miembros de la directiva Cristian Rodríguez e Iván Steffan, como también los representantes de Amigos Unidos, Racing Club, San Manuel, Los Pinos, Ferroviarios, Boca Juniors, Sportivo Trabajo y Agrarias.

Con relación a la concurrencia de público, recordó que la (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) permite en cada partido de mayores 40 personas por equipo -incluidos jugadores y cuerpo técnico- y en divisiones menores de un acompañante por futbolista. Pero se mostró optimista en cuanto a una inminente apertura: “creemos que esa cifra se va a estirar, hay que tener paciencia en eso y viendo si habilitan más público. Pensamos que en infantiles el cupo se va a ampliar a dos o tres personas por jugadores, pero sabemos que siempre habrá un número determinado. Lo ideal sería que no, para que los clubes tengan una mayor entrada de dinero para solventar el torneo. La gente va a tener que entender y eso preocupa a los clubes, pero nos tendemos que acatar a la normativa de APREVIDE y concientizar al público de qué manera se va a trabajar y habrá que entenderlo. Porque todavía estamos en pandemia”, deslizó.

En otro orden, hizo mención a que los costos de participación no son tan altos como muchos comentan, que con la venta de entradas se podrá hacer frente a la erogación total, ese monto ayudará y también la recaudación de las categorías menores.

Al respecto, López citó que “si nos dejaran entrar más público, los clubes estarían más tranquilos. Es lo que intente decirles anoche en la reunión, porque lo primero que piensan es que deben gastar una fortuna para jugar, pero cuando termine el torneo se darán cuenta que no era tan así”.

Como cierre, destacó que los clubes la han pasado muy mal en esta situación pandémica y que por ende les cuesta mucho comenzar nuevamente a competir. Y que desde la Liga se comunicarán con el Departamento Ejecutivo para gestionar algún apoyo desde Nación. “vamos a intentar que entre todos podamos ayudarnos, para que esto salga lo mejor posible y que los clubes económicamente sufran el menor daño”.