El 4 de abril comienza la campaña de castración gratuita

Desde el área de Zoonosis de la comuna se informa que a partir del 4 de abril se iniciará la campaña anual de castraciones por intermedio del quirófano móvil.

Ello estará aconteciendo en el Centro Integrador Comunitario II, de calles 116 bis y 15, donde los turnos serán otorgados por orden de llegada.

No obstante, se aclara que el operativo abarcará distintos puntos del ejido urbano como rural, de acuerdo a la demanda que se vaya produciendo.

Del mismo modo, se remarca que de manera simultánea, y como es habitual, se continuará con las castraciones en el área emplazada en el edificio de la exterminal de ómnibus.

Un aspecto fundamental es que se deberá concurrir con el animal en ayuno. Los perros deberán hacerlo con collar y correa y los gatos en bolsas, caniles o jaulas; caso contrario no serán recibidos.

La actividad sólo se suspenderá por lluvia y no tendrá costo alguno.