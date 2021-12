“El aumento del agua, es un aumento encubierto para la SAPEM”

Cuando falta poco más de un mes para que la empresa Aguas de Balcarce deje la concesión del servicio de agua y cloacas, desde el Ejecutivo se envió una ordenanza otorgado un aumento del 45% de aumento, situación que para los concejales del Frente de Todos es rara.

En principio la empresa había solicitado un aumento del 68%, cuestión que se definió a través de la mencionada ordenanza.

Martín Pérez, concejal del Frente de Todos, manifestó que el pedido de aumento de la empresa es desmedido, teniendo en cuenta que en menos de 40 días dejará la concesión. “Lo correcto hubiera sido que fuera la propia SAPEM quien pida el aumento y no la empresa a quien se le otorgó un 20% para enero y un 25% en junio, mes en el que no estará al frente de la concesión”, señaló edil, quien agregó que éste no es un aumento para la empresa, sino un aumento encubierto para la SAPEM.

Los aumentos serán los siguientes:

Red Vial rural: 50%

Alumbrado 30% en el primer semestre, más otro 10% en el segundo semestre.

Servicios Urbanos Municipales: 35% en el primer semestre y 10 en el segundo.

Agua: 20% en enero y 25% en junio.