El Automovilismo Zonal quiere correr el 10 de Octubre en Balcarce

Tras la recorrida que compartió el pasado por el autódromo “Juan Manuel Fangio” con dirigentes de otras categorías, de la Federación Regional Mar y Sierras, Auto Club Balcarce, Asociación Autódromo y funcionarios municipales, el presidente del grupo de pilotos de la Monomarca, Raúl Atilio Fernández, no tuvo dudas en afirmar que el 10 de octubre se corre en Balcarce la octava fecha de la temporada.



El objetivo, como ya se informara, fue efectuar una recorrida por las obras que se vienen llevando adelante vinculadas con la nueva variante construida que vincula al circuito grande con el chico, y que permite extender el trazado utilizado por el automovilismo zonal, para definir si la continuidad de los torneos de la Promocional, Monomarca, Turismo Special de la Costa y TC 2000 del Atlántico se concreta en el trazado serrano.

Fernández no se guardó elogios para destacar el trabajo que se ha venido llevando adelante para acondicionar el circuito, aunque también señaló que hay algunos puntos que definir, tareas que se continuarán efectuando en los próximos días y que volverán a ser examinadas el martes venidero.

IDEAS DISTINTAS

“Se está trabajando mucho y hemos observado algunas cosas sobre las que tenemos ideas distintas, pero siempre mirando hacia el 10 de octubre”, afirmó.

Respecto a ese tema agregó que “básicamente analizamos los muñecos de goma en la entrada a la variante Bordeu, en lo que no estamos muy de acuerdo. Estaban rellenando todo lo que es el piano externo de la variante y como todo eso iba a estar listo para la semana que viene, dejamos esa posibilidad inclusive ver si se puede probar con algún auto para delinear justamente el ingreso, que es lo que en lo personal no me gusta. Eramos varios y había distintas opiniones. Con buen tino dijimos vamos a terminar el piano y después se prueba porque hay posibilidad de correr las gomas para un lado o para el otro para que sea lo más seguro para los pilotos, que en función de la seguridad no se llegue muy rápido a la “olla””. Quedé muy contento con lo que vi y se lo dije a todos. Cuando le encontremos el punto justo del ingreso a la variante va a quedar un circuito fantástico. Lo importante es que las obras se están haciendo y vamos a encontrar coincidencias para poder transitar de la mejor manera posible a lo que falta y eso es lo que vamos a tratar la semana que viene. Eso no quita la conformidad que tenemos todos de tener un circuito más grande”.

POSTURA DEFINIDA

Fue contundente Fernández cuando se le preguntó si había expectativas de poder correr en Balcarce la próxima fecha. Expresó: “la fecha del 10 de octubre se corre en Balcarce. No es que sea optimista, estoy convencido que lo que falta se va a hacer y la gente de Balcarce se merece tener la carrera acá”.

EL PUBLICO

Otro tema que abordó el dirigente y piloto fue la presencia de público, algo que todavía está vedado en el marco de las restricciones por la pandemia de Covid 19.

También dejó en claro su postura: “Tiene que volver el público, con los recaudos necesarios, principalmente el uso del barbijo. Espero que la gente de la Municipalidad lo pueda gestionar y se pueda contar con la presencia de la gente. No sólo para que al piloto lo aplaudan sino en función de la colaboración económica a todo el esfuerzo que se está haciendo hoy. Se puede solventar mejor la carrera, puede quedar algún dinero a favor para seguir trabajando en el autódromo. Sin público se pone muy difícil. Al aire libre no debería haber problema, repito tomando los recaudos que las circunstancias exigen. Va a quedar muy bien el autódromo y sería bárbaro que la gente del zonal lo pueda disfrutar”.

BUEN PARQUE

En relación puntualmente a la actualidad de la categoría Monomarca, consideró que para la próxima fecha seguirá aumentando el número de participantes. “En Mar del Plata fue una carrera especial pero no hubo roturas, sí tuvimos problemas con los neumáticos, que los estamos solucionando. Me animo a decir que Balcarce no va a tener menos de 30 autos de la Monomarca”.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar