El Concejo propone campaña de donación de sangre

Se llevará a cabo una jornada de donación de sangre en las instalaciones del Concejo Deliberante. La actividad será el próximo viernes 6 de mayo, en el horario de 8 a 12 hs, y estará a cargo de los profesionales que forman parte del área de hemoterapia del hospital local.

La decisión de donar sangre puede salvar una vida, o incluso varias, si la sangre es separada por sus componentes: glóbulos rojos, plaquetas y plasma, ya que pueden utilizarse individualmente para pacientes con enfermedades específicas.

La iniciativa es llevada adelante por la presidencia del cuerpo, luego de un proyecto de comunicación presentado por el bloque de concejales del Frente de Todos en la primera sesión ordinaria del año, donde se solicitaba la realización de esta actividad, al igual que había ocurrido meses atrás en el HCD de General Pueyrredón.

Vale aclarar que la actividad estará destinada a concejales, personal del concejo y, fundamentalmente, a la población en general, teniendo como objetivo la concientización en la población de la importancia de donar sangre, para así contribuir al banco de sangre de la ciudad y la región.

Alguno de los requisitos exigidos para la donación:

Edad entre 16 y 65 años. Los menores de entre 16 y 18 años deberán contar con autorización de los padres/tutores;

No haber padecido enfermedades transmisibles por sangre;

Completar una encuesta según lo establecido por la Ley Nacional de Sangre 22.990;

Dejar transcurrir como mínimo 2 meses de la última donación;

Se recomienda no concurrir en ayunas, no ingiriendo lácteos, ni grasas ni alimentos sólidos dentro de las 5 horas previas;

Si le aplicaron la vacuna contra el COVID 19, deben pasar 72 horas luego de la aplicación y no tener síntomas;

No haber realizado tatuajes en los 6 meses previos.