El Consejo de Administración pagó el B.A.E pero siguen las medidas de fuerza

Aún no abanó ART y Mutuales

En las últimas horas, los trabajadores de la Cooperativa de Electricidad percibieron el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia correspondiente al mes de agosto.

No obstante, y tras la movilización de este martes, desde el gremio Luz y Fuerza, admitieron que las medidas fuerzas van a continuar hasta tanto no se regularice el pago de las ART y las obras sociales de los trabajadores.

Trascendió que hasta que no ocurra esto, las medidas continuarán de la misma manera, salvo una intervención del Ministerio de Trabajo.