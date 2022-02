El Hospital hace cuatro meses que no tiene tomógrafo

El pueblo de Balcarce siempre ha respondido cuando le han solicitado ayuda para el Hospital Municipal Felipe A. Fossati. Desde la asunción del gobierno de Esteban Reino en 2015 hasta la creación de una nueva Terapia Intensiva en plena pandemia de Covid-19, la comunidad de Balcarce en su conjunto estuvo siempre a merced de los pedidos que se efectuaron para dotar al nuestro Hospital de insumos.

Al asumir Reino se le pidió a la comunidad dinero para poder arreglar el tomógrafo que se encontraba fuera de servicio por estar averiado. El tiempo pasó y nuevamente la gente colaboró para poder terminar la Unidad de Terapia Intensiva y adquirir algunos respiradores.

Hoy nuevamente, el Hospital se habría quedado sin tomógrafo debido a su uso y a la vida útil del aparato. La realidad es que desde hace 15 días, Balcarce estuvo sin tomógrafo ya que el Centro de Imágenes de calle 17 también había tenido problemas con el suyo. De hecho, el vecino Polo, golpeado en un asalto, debió ser trasladado a Mar del Plata para efectuarle una tomografía, porque aquí no había forma de tener precisión de las heridas recibidas. Afortunadamente, dicho Centro arregló el tomógrafo y el Hospital, al suscribir un acuerdo, puede derivar sus pacientes o trasladarlos para realizar el estudio, lo cual resulta engorroso.

Por otra parte, según se pudo saber, el Hospital habría adquirido un nuevo aparato para ser colocado en el Centro de Imágenes que va a funcionar en un futuro al lado del propio nosocomio. La realidad, es que al ritmo de obra probablemente, ese nuevo sector esté terminado al menos dentro de los próximos tres a seis meses, como mínimo.

La pregunta es: ¿Por qué mientras tanto no se pone en funcionamiento el Tomógrafo nuevo? Algunas consultas efectuadas por este medio, afirman que no es una tarea fácil la de reemplazar el aparato; sin embargo, los médicos no opinan lo mismo, ya que es necesario tener un diagnóstico preciso ante una emergencia. Vale recordar que los días sábados y domingos, el Centro de Imágenes permanece cerrado y ante una emergencia se debe trasladar al paciente hasta el HIGA de Mar del Plata.

Lo mismo ocurre cuando se registra un accidente vial. No siempre se obtiene el diagnóstico preciso con placas radiográficas. Dicho por los propios médicos, en la mayoría de las veces, se deben efectuar tomografías para conocer con exactitud las heridas o politraumatismos que recibió la víctima. Lo propio ocurre cuando alguien llega de emergencia al Hospital con un ACV.

Ante esta panorama: ¿Qué se prioriza en materia de salud?, ¿No es un elemento vital un tomógrafo en un Hospital?, ¿Qué ocurre si deja de funcionar el aparto de efectuar placas radiográficas?. Daría la impresión que la salud en Balcarce, está en problemas. Todos podemos llegar a necesitar de un tomógrafo y muchos no tienen los recursos necesarios para poder efectuarse el estudio en forma privada.

Ante esto, seguirá el silencio por parte de los funcionarios…