El Hospital sin tomógrafo entre tres y cuatro meses más

Así lo manifestó en Radio 100.9 el director del Hospital, Antonio Dojas, quien señaló que el nosocomio local ha efectuado convenios con distintos centros de salud para tener este tipo de estudios.

No obstante, hasta que no se termine una parte del futuro Centro de Imágenes junto al Hospital no se podrá contar con dicho servicio. Para ello, hasta cierta hora de la tarde se puede derivar a los pacientes que lo requieras al Centro de Imágenes Balcarce o bien directamente se produce el traslado al Hospital Interzonal, Clínica Colón o Pueyrredón. “Sabemos que muchas veces el traslado de un paciente para efectuar un estudio resulta complejo, pero hoy es la única alternativa que tenemos, hasta tanto tengamos nuestro propio equipamiento”, señaló Dojas.

Según explicó el profesional, el tomógrafo que se estaba usando se rompió y por ser modelo viejo no se encuentran repuestos para poder repararlo. Explicó además, que el Municipio adquirió un tomógrafo y hasta no terminar con la nueva obra del Centro de Imágenes no se podrá utilizar.