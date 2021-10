El Justicialismo busca fortalecer las elecciones

El justicialismo balcarceño buscó este domingo, durante el acto por el Día de la Lealtad, fortalecer la unidad camino a las elecciones del 14 de noviembre.

Golpeado por la derrota en las PASO, dirigentes, candidatos y militantes apuestan a ir por la épica en las generales o, al menos, acortar la diferencia con Juntos. Así lo manifestaron quienes hicieron uso de la palabra en la sede de calle 22.

El presidente del PJ local, Luis “Morete” García, se mostró emocionado al dejar habilitada una galería fotográfica con reconocidos y recordados justicialistas balcarceños. “Ellos -dijo- movían cielo y tierra para que el justicialismo fuese gobierno”. Es por eso que apeló a la mística partidaria porque “el peronismo es un sentimiento”.

García también anticipó que encabezará una lista para procurar seguir conduciendo los destinos del PJ en Balcarce, acompañado de la juventud y algunos “viejitos” e instó a “trabajar y militar por nuestros candidatos… Que no nos agarren dormidos, prediquemos el peronismo. Es la idea que se necesita”.

José Luis Pérez, a 30 años de la primera victoria

El exintendente fue reconocido al cumplirse tres décadas de su primer triunfo a nivel municipal. También se sumó al pedido de trabajar “con lealtad” por la lista que encabeza Graciela Pilone. “Hay que caminar la calle y hablar para recuperar votos. Es importante esta elección porque es la previa al 2023 cuando se deberá tratar de recuperar la Comuna. La realidad se transforma desde el poder. Tenemos que mejorar lo hecho en las PASO”.

LOS CANDIDATOS

El candidato a segundo concejal, Martín Pérez, consideró que en la elección “está en juego qué politica y modelo queremos para nuestro país”. Fue crítico de Juntos por el Cambio por las políticas aplicadas en materia de educación, desempleo y salud a nivel nacional y en el orden local a la gestión de Esteban Reino.

Subrayó que “el oficialismo trabaja a espaldas de la gente”, criticó la creación de la SAPEM, los aumentos de tasas en pandemia y la venta de terrenos. “Se necesita mucha lealtad para encarar esta elección. Y esa lealtad está detrás de la lista de Todos. No nos vamos a entregar”, aseguró.

Por último, Graciela Pilone, quien encabeza la lista, hizo un fuerte llamado a favor de la juventud y a la necesidad de difundir los ideales justicialistas. “El poder se expresa cuando se legisla. Nos enteramos de los proyectos por los medios y cuando llega dinero de Nación y Provincia para obras, nos tratan de locos o que decimos cosas que no corresponden. Debemos revertir las minorías con movilización. Necesitamos comprometernos. Las convicciones no se negocian. Vamos a dar vuelta las urnas con votos el 14 de noviembre”, concluyó.