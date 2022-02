El parquero se convirtió en entregador de la familia Vittal: cinco detenidos

En la mañana de este lunes, la totalidad de los miembros de la SubDDI Balcarce desarrollaron de manera simultánea operativos en las localidades de Pontevedra, Merlo, Mar del Plata y Balcarce donde detuvieron a cinco individuos relacionados a un violento asalto ocurrido el pasado 6 de enero en Balcarce.

Ese jueves durante la madrugada mientras la familia descansaba, un grupo de cuatro personas, entre ellos una mujer, habían ganado los fondos de la casa de la familia Vittal en calle 12 entre 9 y 11 ocultándose entre las plantas del amplio parque.

Horas más tarde, cuando las víctimas iniciaban sus actividades diarias, los malvivientes irrumpieron por la puerta de la cocina que había sido abierta por la empleada doméstica. Violentamente, los tres hombres y la mujer, todos con armas de fuego, accedieron a la propiedad, donde amenazaron y redujeron a todos los presentes, a los que obligaron a tirarse al piso y ataron de pies y manos.

Rápidamente, los delincuentes comenzaron a revisar la casa hasta dar con la caja fuerte que se hallaba cerrada. En ese momento le exigen al propietario la clave y ante la negativa, le propinaron un culatazo con un revolver en el cuero cabelludo. Ante la negativa del hombre, la asaltante mujer, las más violenta y que llevaba la vos cantante de la banda, tomó una plancha de la propiedad y tras arrancar el cable y enchufarlo, amenazó con picanearlos; esto fue suficiente para quebrantar la voluntad de la esposa de la víctima quien les dio la contraseña de la caja blindada.



Tras apoderarse de una importante suma de dinero, joyas, alhajas, relojes, electrodomésticos, cuchillos criollos y otros bienes de la familia, los delincuentes se dieron a la fuga de la vivienda dejando a los damnificados maniatados; abordando un automóvil que los esperaba a pocos metros de la vivienda por calle 12 y huyeron del lugar sin ser detenidos.

Una vez que las víctimas pudieron liberarse de sus ataduras, pidieron ayuda a los gritos, siendo asistidos por los vecinos que dieron aviso a la policía. Dado a la gravedad de los hechos, la Ayudante Fiscal Dra. Laura Molina, dispuso la intervención directa en el caso de la SubDDI Balcarce, iniciándose así una investigación.



Tras diferentes diligencias realizadas por la policía de investigaciones, con asistencia del Centro de Operaciones de Monitoreo de la Municipalidad de Balcarce, tanto con las imágenes de las cámaras de seguridad municipales y el análisis de los registros del sistema LPR (reconocimiento de chapa pantente) utilizado para identificar y registrar los vehículos que acceden o salen de la ciudad, la colaboración de vecinos que brindaron las filmaciones de sus cámaras de seguridad privadas y testigos que dieron sus aportes, los investigadores no solo pudieron identificar el auto utilizado por los malvivientes, un Ford Focus color gris, sino también todo el recorrido realizado por los mismos, no solo el día del hecho, sino los días previos en los que se presume, realizaron tareas de inteligencia sobre la vivienda asaltada.

Los detectives de la SubDDI Balcarce, pudieron determinar las identidades de los delincuentes, tres de ellos de Mar del Plata y un cuarto de Pontevedra, y así tras el entrecruzamiento de las comunicaciones telefónicas lograron determinar el lugar donde los malvivientes hicieron “base” en Balcarce, una vivienda de la avenida Favaloro entre 34 y 36, lugar donde vivía el quinto delincuente, padre de la mujer asaltante, y quien a la vez resultó ser el parquero de la familia damnificada hasta un mes antes del robo. Por pedido de la familia, el sujeto había sido desvinculado de sus tareas en la casa por situaciones anómalas y al parecer no habría tomado bien tal decisión.

Profundizando las indagaciones, la SubDDI Balcarce pudo establecer que esta misma banda organizada, estaba siendo investigada por el Gabinete de Asaltos a Viviendas de la DDI Mar del Plata, en distintos casos en los que interviene el Dr. Mariano Moyano titular de la UFIJ 13 mediante el mismo modus operandis.

Con los elementos reunidos por la Policía de Investigaciones, el Dr. Rodolfo Moure, requirió a la Dra. Rosa Frende, titular del Juzgado de Garantías Nº3 de Mar del Plata, las órdenes de allanamiento y las detenciones de los sospechosos de haber participado en el asalto a la familia balcarceña.

Con las órdenes judiciales en mano, todas las unidades operativas de la SubDDI Balcarce, con asistencia de grupos operativos de la DDI Mar del Plata, DDI Morón, Fuerza Especial GAD de Morón y el Comando de Prevención Rural de Balcarce procedieron este lunes a realizar siete allanamientos en los domicilios de Avda. Favaloro 1070 entre 36 Y 38 de Balcarce, calle Zabala 584 de Pontevedra, partido de Merlo, Wiliam Morris 5235, Herradura Sur 2099, Don Bosco 4051 de Mar del Plata, celda Nº 1 del Destacamento Femenino Mar del Plata y la Unidad Penal 44 de Batán; en estos últimos se hallaban alojados dos de los implicados que habían sido previamente detenidos en otras causas previas al asalto en Balcarce.

Como resultado de los procedimientos, cinco personas, una femenina, y cuatro hombres, entre estos el padre de la mujer fueron detenidos y trasladados en principio hasta el asiento de la SubDDI Balcarce y Mar del Plata, y luego fueron alojados en unidades penitenciarias esperando ser conducidos a declarar ante el Dr. Rodolfo Moure por el delito de “Robo triplemente agravado por ser cometido en banda, con el uso de armas de fuego y por escalamiento y lesiones”. Además fueron secuestrados algunos de los elementos sustraídos a las víctimas, teléfonos celulares y dos automotores utilizados por la banda para los asaltos.

Antigua delincuente local

Con respecto a la mujer detenida, los investigadores pudieron determinar que la misma, antes con domicilio en esta ciudad y hace años radicada en Mar del Plata, resultó ser autora y cabecilla de otra banda que asaltó un ciber en la calle 17 entre 20 y 22 de Balcarce. El hecho ocurrió el 28 de mayo de 2014 durante la madrugada cuando al local ingresó una mujer, haciéndose pasar por cliente y detrás suyo aparecieron tres delincuentes más que, tras amenazas al empleado con un arma y un cuchillo, se apoderaron de tres consolas Playstation, seiscientos pesos (2014) de la caja registradora y diversos elementos del sector Kiosco. En esa oportunidad el propietario Ángel Fernández, titular del comercio radico la correspondiente denuncia y al tiempo la mujer y uno de los cómplices fueron detenidos.