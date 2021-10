Empleados de Intesar vuelven al Ministerio

Tras el fracaso de la audiencia del pasado miércoles, los empleados de Intesar vuelven este viernes a la hora 10 al Ministerio de Trabajo en busca de una solución al conflicto que tiene en vilo a 450 trabajadores entre Balcarce y Tres Arroyos.

Cesar Trujillo, secretario general de la UOCRA, expresó que la ausencia de la empresa a la audiencia del miércoles, fue una falta de respeto hacia los trabajadores. También sostuvo que “esta situación no da para más. Hemos hablado con todos los ministerios y los funcionarios no dan respuestas. Si Intesar no tiene interés en continuar con la obra, que despida a los empleados y los indemnice. Y luego, cuando se haga cargo otra firma, que los contrate nuevamente”, finalizó.