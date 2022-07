Estafas virtuales con la aplicación “Mi Argentina”

En las últimas horas, vecinos de nuestra ciudad han sido estafados mediante una aplicación que recibieron en el teléfono celular.

Según pudo saber Radio 100.9, autores hasta el momento no identificados, estarían enviando a los teléfonos celulares un link para “supuestamente” acceder a la aplicación “Mi Argentina”, donde les sugieren, en caso de no haberlo hecho, colocarse la tercer o cuarta dosis contra el Covid-19, situación que aprovechan para generar contactos mellizos, o sea, copian datos textuales del teléfono celular.

Si bien, no se conocen hasta el momento denuncias al respecto, al menos tres vecinos fueron víctimas de este accionar delictivo, donde, se hacen pasar por conocidos y le plantean una situación, en la cual necesitan dinero con relativa urgencia. Logrando que la víctima acceda a efectuar una transferencia bancaria.

Por este motivo, se sugiere no aceptar ningún enlace de la aplicación.