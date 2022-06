Este miércoles jornada de recolección de residuos electrónicos

Este miércoles de 9 a 13, se concretará una nueva jornada de recolección de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), en la rotonda de plaza Libertad.

Cabe recordar la importancia de esta campaña ya que esos objetos pueden ser reciclados. Desde volver a hacerlos funcionar hasta reciclar sus componentes por separado.

De esa acción se encargan los presidiarios-talleristas de diferentes penitenciarias de la provincia de Buenos Aires.

El fin de reciclar y recuperar los aparatos que se creen que ya no sirven más, es para colaborar con diferentes instituciones provinciales y cuidar el ambiente.

Del mismo modo, se destaca que cuando son arreglados se donan a escuelas e instituciones en situaciones de vulnerabilidad en cuestión de recursos eléctricos y tecnológicos.

Asimismo, las partes que no puedan ser recuperadas se envían a reciclar a otras plantas de cooperativas o empresas específicas, por ejemplo los plásticos y metales.

Se solicita no llevar heladeras, lavarropas, lavavajillas, tonners, baterías y pilas, como tampoco lámparas.