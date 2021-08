Gardella, Pajín y Di Gerónimo coinciden en no bajar los cuadros de dictadores

La polémica surgida tras el pedido realizado por la APDH de que se retiren de la “Sala de los Intendentes” del Palacio Municipal las fotos de los jefes comunales que no fueron elegidos democráticamente sino que ocuparon ese cargo durante gobiernos de facto no cesa.

Eugenio Gardella (FdT) explicó que no coinciden con la propuesta de sacar los cuadros por entender que “la historia no hay que invisibilizarla, al contrario, hay que dejarla para que las generaciones futuras sepan quién es quién”.

En ese sentido, señaló que la propuesta en la que coinciden con Di Gerónimo y Pajín es que los cuadros permanezcan en sus respectivos lugares pero identificados “con un crespón negro o una cruz roja para que cuando los chicos de las escuelas visiten el salón de los Intendentes sepan que hubo procesos democráticos que fueron interrumpidos y quienes fueron los que participaron. Entendemos que eso es mucho más oportuno que bajarlos”, señaló Gardella.