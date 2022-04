Gasoil: definen como preocupante la situación para el campo

A pesar de los mensajes tranquilizadores por parte del Gobierno nacional respecto del abastecimiento de gasoil, el sector del campo no ve nada claro el futuro.

“La situación hoy en el interior de la Provincia es terrible”, aseguraron desde Carbap. Al respecto, el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, Horacio Salaverri, aseguró que “la situación está sumamente complicada, tanto en el tema transporte como en el tema agro, cuando falta poco para largar fuerte la cosecha”.

El dirigente ruralista mencionó que las organizaciones del campo estiman que para la cosecha “se necesitan unos 500 millones de litros de gasoil, y para transportarla a los puertos la cifra ascendería a unos mil millones de litros”.

Salaverri añadió que “en la Mesa de Enlace entendemos que Argentina tiene que tener un plan de contingencia urgente por este tema, que hasta ahora no conocemos”.

En tal sentido, indicó que “un problema es el de la provisión del combustible y el otro es el del precio, porque en algunos lugares están pidiendo 60 o 70 pesos por afuera a los transportistas de carga”.

“Además, los camiones cuando salen a su destino y vuelven lo hacen con tanque lleno. Como ahora no pueden hacer eso, porque apenas pueden cargar la mitad, muchos deciden directamente no salir, porque no saber si van a tener gasoil para volver les genera incertidumbre”, explicó.