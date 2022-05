“Hay escuelas que por el momento no tendrán gas”

A lo largo de esta semana padres de alumnos que concurren a distintos establecimientos educativos de la ciudad se han manifestado molestos ante la falta de gas, para calefaccionar las aulas. En algunos casos, esto generó, la vuelta al sistema bimodal, o sea virtualidad y presencialidad.

En diálogo con Radio 100.9, Analia Panaggio, presidente del Consejo Escolar, manifestó que se viene trabajando en la mayoría de las escuelas de la ciudad, aunque en algunas, la problemática es mayor y por eso la demora. “Nunca dejamos de trabajar en ningún establecimiento educativo, lo que ocurre es que nos hemos encontrado con problemas estructurales que no son fáciles de resolver en el tiempo y que demandan mucha mano de obra”, señaló.

Panaggio explicó que en la mayoría de los establecimientos que presentan problemas de gas no se efectúan adecuaciones o reparaciones, sino obras integrales de recambio del sistema de gas anterior a nuevo, de acuerdo a las condiciones previstas por Camuzzi o YPF cuando las escuelas son rurales. “Hay instituciones que a medida que fueron inspeccionadas se determinó el tipo de obra. Al mismo tiempo nos encontramos en Balcarce con la falta de oferentes para la ejecución y la falta de insumos, retrasando lo planificado”, contó la funcionaria.

Ante esta situación, en algunas escuelas se optó por convertir el sistema de calefacción de gas a electricidad. En la Escuela de Educación Secundaria Nº1 se colocaron equipos frío calor, aunque desde la dirección se informó a los alumnos que comenzarán las clases bimodal, ya que no todas las aulas tienen ese sistema. En la Escuela Nº2 se rompió la caldera y se deberá comprar una nueva, motivo por el cual los alumnos continuarán sin calefacción. En la Escuela Nº1, un sector pudo ser calefaccionado en las últimas horas, mientras que otro, aún no. Lo propio ocurre en la Escuela Nº7, donde se debe reconvertir el sistema de gas a electricidad y la obra demandará un tiempo.

“No puedo poner un tiempo establecido a cada trabajo, más allá de la duración establecida en el plan de obra, ya que debido a la falta de insumos la misma se puede demorar”, señaló Panaggio, quien calificó la situación de los padres como comprensible.

Panaggio explicó que al menos en ocho establecimiento educativos se terminaron las obras definitivas y en otros, como la Escuela Nº2, se debe cambiar la caldera nuevamente.