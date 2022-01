Heinrich le contestó a la concejal Pilone

La concejal del bloque del Frente de Todos, Graciela Pilone, cuestionó duramente la designación de Martín Heinrich por parte del intendente Esteban Reino como presidente del directorio de la flamante empresa de capitales públicos y privados Obras y Servicios Balcarce S.A, que se hará cargo el próximo 4 de febrero del servicio sanitario que estaba concesionado desde 1994.

En conferencia de prensa, Pilone ligó la figura de a Heinrich con el escándalo de la “Gestapo” que investiga la Justica y tiene en el centro de la escena a la ex gobernadora María Eugenia Vidal y a ex funcionarios de su administración acusados de armar causas judiciales.

En las últimas horas y tras las cuestionamientos, Martín Heinrich le respondió a Pilone mediante una carta abierta.

La misma se titula: “Quizás no lo sepa”

Quizás usted no lo sepa pero mi apellido es alemán. Enrique en alemán. Porque mi papá era alemán igual que mi abuelo y que mi abuela.

Pero seguramente no sabe que mi abuelo trajo a su familia a la argentina en el año 1938 huyendo del nazismo justamente porque no lo era y estaba convencido que los cantos de sirena del populismo alemán nada bueno presagiaban. Y al poco tiempo murió acá y mi abuela crió a sus dos hijos como argentinos fortaleciendo su pertenencia a nuestra nación pero sin perder sus raíces.

Seguramente tampoco sabe que mi papá estudió en el Liceo Militar y que, naturalizándose argentino, juro nuestra bandera. Y luego, con una fuerte vocación de servir, se convirtió en un prestigioso pediatra y endocrinólogo infantil de fama mundial, pero que nunca por más de 50 años abandono su servicio en el hospital de niños Ricardo Gutiérrez.

Por eso sepa, que el solo hecho de asociar mi nombre a la infame “Gestapo” no solo es una burda mentira sino una afrenta al nombre y la memoria de tantos como ellos que ayudaron a construir un país donde la verdad, el esfuerzo, el merito y sobre todo el trabajo silencioso y desinteresado en beneficio del prójimo constituyen raíces de nuestra sociedad que lamentablemente hoy muchos sentimos la obligación de defender.

Seguramente tampoco sabe que mi otro abuelo era hijo de suizos. Y como buen ingeniero que era ayudo a su cuñado en 1940 a elegir un lugar para invertir en suelo y trabajo argentino y que le trajera memorias de su patria. Y mi tío abuelo suizo – también en plena guerra- eligió Balcarce. Y desde ese año mi familia y yo mismo tenemos nuestro corazón y un pedacito de la tierra en Balcarce.

Obviamente tampoco sabe que una significativa parte de la inversión de la empresa dueña de la marca Puma en la argentina fue dedicada en el año 2013 y 2014 a pagar trabajo balcarceño que yace en las fundaciones de su terminal portuaria y de almacenaje de combustibles en Campana. menos tendría que saber que hoy mismo otras empresas de Balcarce proveen trabajo y equipos para desarrollar obras que me toca – por mi profesión – dirigir.

Evidentemente, demuestra saber muy poco también – o quizás la impulsan otros objetivos -, cuando basada en artículos tendenciosos o manipulando quien sabe por qué razón datos sobre mi persona que están en las redes públicas, ilumina una supuesta quiebra fraudulenta de sociedades de lo cual fui absuelto libre de culpa y cargo y sin que ello mancille mi buen nombre y honor, que usted se empeña en sembrar de oscuridad.

Lo que es inexplicable es que usted, desde su lugar de funcionaria pública , desconozca y falte a la verdad negando que durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y en particular desde el área específica de responsabilidad que me tocó liderar dentro del equipo de un señor ministro – así con mayúsculas – como Roberto Gigante, no solo se concretaron una cantidad de muy significativa de obras de agua y cloacas sino que también se avanzó en otras muchas que la actual gestión continua, y que la necesidad social de redireccionar recursos públicos sin recurrir a la impresión de billetes que alimenta la inflación que hoy sufrimos, no nos permitió terminar en el tiempo y la forma que hubiéramos querido. Entre ellas le cito solo algunas de las más de 120 obras iniciadas y terminadas en el interior de la provincia de Buenos Aires. Quizás sepa donde son: cloacas en Balcarce, agua en Claromecó, agua y cloacas en Indio Rico, cloacas de Camet, agua de Chascomús, agua de Lezama, agua en Villanueva, cloacas en Carmen de Patagones, cloacas en Dorrego, agua en Villa Ventana, cloacas en Tornquist, agua en Trenque Lauquen, cloacas en Carabelas, agua en Ayacucho, agua en Navarro y así podría seguir e invitarla a visitarlas. Sabiendo que hay todavía muchísimo más por hacer seguramente los responsables directos de otras áreas podrían hacer lo mismo con casos de rutas, centros de atención primaria, infraestructura de barrios carenciados y otros tantos.

Pero uno se pregunta si vale la pena gastar esfuerzo y energías en defender lo hecho o perseverar en el hacer, habiendo tantas necesidades sociales por saldar. Y convencido, ante la convocatoria del señor intendente – también así con mayúsculas – opto por comprometerme en ayudar, poniéndome a disposición de los balcarceños aportando mi experiencia en estos temas de muchos años.

Experiencia que indica que solamente la transparencia, la decisión, la perseverancia, la creatividad y la exploración de alternativas para atraer la mayor cantidad posible de recursos a la concreción de obras y servicios en beneficio de la gente, son las llaves que abrirán el ciclo virtuoso de inversión y trabajo genuino y perdurable.

Experiencia que también indica que no es ahondando una grieta que saldremos adelante sino trabajando mancomunadamente hoy mismo entre todos. Para ejemplo basta un botón. Hoy gracias a esta visión y la gestión en equipo y sin estridencias con gente de bien de la actual gestión del Enohsa y del Ministerio de Infraestructura de la Nación, el barrio el cruce puede aspirar a contar con cloacas dentro de poco tiempo.

Seguramente esto usted no lo desconoce.