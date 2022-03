Hombre asegura que su ex pareja no le permite ver a sus hijos

Un hombre identificado como Horacio Mansilla contó en Radio 100.9 que su ex pareja hace seis meses no le permite ver a sus hijos. Por este motivo, este viernes en horas de la mañana, se hizo presente en el Juzgado de Paz local para pedir que esta situación se solucione pronto.

Según el damnificado, su ex pareja no le deja ver los días domingo a sus cuatro hijos de 6, 9, 14 y 15 años respectivamente. “Esta mujer les habla mal de mí. Lo pude comprobar cuando mis hijos visitaron a mis padres y en esa ocasión les pregunté por qué no venían conmigo. Me dijeron que la mamá no quería que me vieran”, narró.

Ante esta situación, se radicó una denuncia en la Comisaría de la Mujer, donde se solicitó una medida cautelar para con la pareja de su ex, para que no tome contacto con los chicos, debido a un supuesto mal trato.

Mansilla admite que solo puede ver a sus hijos el día domingo ya que trabaja en el campo.