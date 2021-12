Hombre fue atacado por tres perros

El vecino Alberto Actis fue víctima este domingo en calles 55 y 32 del ataque de tres perros cuando circulaba en bicicleta.



Tratando de evitar que los perros lo mordieran, aminoró la marcha en la bicicleta, lo que le provocó una caída y un fuerte golpe en la cara.

Por este motivo, debió ser auxiliado por vecinos del lugar y posteriormente trasladado al Hospital local en una ambulancia del SAME. En diálogo con Radio 100.9, Actis mostró su malestar por la presencia de perros en la calle, sin responsabilidad de los dueños. “No pueden tener estos perros en la calle. Son peligrosos y no sabemos cómo pueden reaccionar, más allá que el dueño diga que son buenos. Yo tengo golpes y lesiones en todos lados y no sé quién va a responder por todo esto”, señaló.