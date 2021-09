Intentaron estafar a la concejal Di Gerónimo

La propia concejal contó en Radio 100.9 como fue el mecanismo por el cual intentaron estafarla donde los malvivientes se hicieron pasar por una amiga.

Di Gerónimo contó que recibió un mensaje de whatsApp con la foto de perfil de su amiga y con un número de Buenos Aires donde vive dicha persona, quien le indicó que había cambiado el número de celular y que ante un problema familiar le ofrecía 1.500 dólares a un valor de 176 pesos para vender. Ante esta situación, Sol le manifestó que no necesitaba, pero que la iba a contactar con alguien que a lo mejor se los adquiría.

Ante una serie de sospechas de cómo se fue dando la conversación, decidió dar aviso a la SubDDI, efectuando capturas de pantalla e iniciando una denuncia penal.

“Me llamó la atención la forma que mí supuesta amiga se dirigía a mí y fundamentalmente cómo me despidió. Ahí me di cuenta que se trataría de una estafa”, narró Di Gerónimo.