Kicillof y Bullrich estarían en Balcarce

Si bien no se confirmó oficialmente, habría algún trascendido sobre la llegada de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires a Balcarce en las próximas horas.

Según pudo saber Radio 100.9, llegaría a la ciudad sin agenda oficial y solo lo haría por unas horas. Al parecer, no se reuniría con el intendente Esteban Reino, pero sí con concejales del Frente de Todos.

Por otra parte, el día viernes estaría visitando Balcarce, Patricia Bullrich, referente del Pro a nivel nacional. Lo haría acompañada por la misma comitiva que vino a la ciudad junto al ex presidente Mauricio Macri y recibida a las 11:30 horas por referentes locales del Pro.