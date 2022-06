La Municipalidad subastará tres lotes

La Municipalidad de Balcarce subastará tres lotes el próximo 23 de junio, a la hora 11, en la Casa del Bicentenario.

La base del lote N°1 es de $ 4.515.000; del Nº2 $ 5.418.000 y del N°3 $ 9.331.000.

El primero de los lotes está ubicado en calle 48 entre 47 y 45 (sin abrir) no cuenta con red de agua ni cloacas. Tiene factibilidad del servicio eléctrico y alumbrado público, aclarando que las conexiones individuales serán a cargo del comprador. No cuenta con servicio de gas.

El segundo está situado en calle 44 (sin abrir) y 25 (sin abrir). No dispone red de agua ni cloacas. Cuenta con factibilidad del servicio eléctrico y alumbrado público, aclarando que las conexiones individuales serán a cargo del comprador. No cuenta con servicio de gas. En tanto, el último se sitúa en calle 30 esquina 51. El lote cuenta con red de agua, cloaca y con factibilidad de servicio eléctrico y alumbrado público, aclarando que las conexiones individuales serán a cargo del comprador. No cuenta con servicio de gas.

Los tres lotes son bienes de dominio público municipal afectados como “Espacios verdes desafectados” de tal destino, en el marco del expediente N° 6381/B/2022 caratulado: “Subasta de tres lotes municipales”, mediante artículo 1º de la Ordenanza N° 25/2022. Decreto de Promulgación N° 679/2022.

Los oferentes interesados en concurrir al acto de subasta (personas físicas o jurídicas) deberán tener domicilio en la Provincia de Buenos Aires. La Dirección de Regularización Dominial facilitará el formulario de inscripción, el cual deberá ser presentado con hasta tres (3) días de anticipación a la fecha del acto de la subasta. El formulario podrá ser solicitado vía e-mail a la casilla regdominialbal@gmail.com o de manera presencial en la Dirección de Regularización Dominial, sita en calle 16 N° 602, segundo piso del Palacio Municipal, en horario de 8 a 13. En todos los casos el formulario deberá ser firmado por el interesado ante el personal de la dependencia citada (con DNI).