Lantella: “No me gusta correr de esta manera”

El Turismo Special de la Costa cerró el fin de semana en Olavarría la etapa Regular del presente campeonato y el balcarceño Santiago Lantella, en su primer año en la divisional, se quedó con comodidad con esta primera parte del certamen, con más de 50 puntos de ventaja sobre su escolta, Carlos Climente.



Precisamente en esta fecha de definiciones, se vivió en el “Hermanos Emiliozzi” una situación particular en el TSC, cuando tres de los principales animadores de la categoría, Santiago Lantella, Gastón Gabilán y César Fiorda, tomaron la decisión de girar apenas una vuelta en cada final y tomar rumbo a la zona de boxes. A algunos los tomó por sorpresa, pero era una decisión tomada antes de arrancar el espectáculo y tenía su fundamento en evitar estar entre los 4 primeros y así descargar los kilos extra sumados al cabo de las primeras 5 carreras para encarar sin lastre o con el menor lastre posible el Play Off. Todo encuadrado en lo reglamentario, pero que le quitó al espectáculo tres pilotos que seguramente hubieran sido protagonistas.

LA OPINION DE LANTELLA

Santiago Lantella cruzó sensaciones encontradas. Por un lado la satisfacción de haber ganado la etapa Regular, con un rendimiento contundente y por otro lo que le tocó vivir en Olavarría. “Con la etapa Regular ganada desde la fecha anterior en Mar del plata había que ir a Olavarría para descargar los kilos que teníamos y no cargar 20 más. Fue algo muy atípico, no me gustó en lo personal, y creo que a la gente tampoco. Uno cuando hace el esfuerzo para ir a una carrera lo hace para ser protagonista y entonces ir solo prácticamente a presentarnos, no es lo que me gusta. Uno quiere dar todo dar todo siempre”, destacó el piloto balcarceño sobre la decisión de no competir prácticamente.

PEDIDO DE DISCULPAS

Y Lantella fue contundente al señalar que “hay que pedirle disculpas a toda la gente que siempre nos da una mano para poder estar presentes, a Ricardo y Mariano Méndez, a todas las publicidades, a todos los que nos escribieron deseando que tuviéramos un buen resultado el fin de semana y después se encuentran con que uno prácticamente ni clasificó, dio una vuelta y se fue a boxes”. Pero son las reglas de juego, uno trata de manejarlas a su conveniencia. Ahora a esperar la próxima y salir a acelerar como corresponde”.

NECESIDAD DE CAMBIOS

Luego de lo visto en Olavarría también consideró Lantella la necesidad de aplicar cambios en el reglamento y que ya se comenzó a conversar entre los pilotos. “Se tiró algo en la reunión de pilotos del domingo, que debe ser algo a analizar para el año que viene. Lo hablé con Gastón, con César, fue ir a Olavarría solamente para estar presente, cuando quizás es el mejor circuito para el tipo de autos del Turismo Special de la Costa y no pudimos salir a correr. Te querés morir. También algunos cuestionaron el Play Off, ni darle tantos kilos al que no va a correr. Por ahí está bien para que no vaya un auto en las últimas dos fechas a entorpecer algo, como ya ha pasado, pero también otro que no llegó a arrancar, se le pasan dos o tres fechas y tiene que cargar 20 kilos por cada carrera que no estuvo no va a tener ganas de sumarse con tantos kilos encima”.

POSITIVO BALANCE

Por otro lado quedó la satisfacción por el excelente rendimiento mostrado para ganar con amplitud esta primera parte del año, en una nueva experiencia en su trayectoria deportiva.

“Sabíamos que Cristian (Cassibba) y “Seba” Valenti habían armado un auto bárbaro. Nosotros trabajamos con Carlos en el armado, se buscaron detalles y desde el inicio anduvo bien. Fuimos mejorando cosas carrera tras carrera y así se conformó un auto muy competitivo”.

En cuanto a las sensaciones en lo personal que le dejó lo que va del torneo, dijo que “uno siempre tiene las mejores expectativas cuando arranca un proyecto. Sabíamos que enfrente había autos ya desarrollados, pilotos con experiencia y para nosotros era todo nuevo. Arrancar de esta manera superó lo esperado. Estamos muy conformes con todo lo hecho hasta ahora y se viene una linda definición, con rivales que también vienen trabajando mucho”.

PLAY OFF

Hay que recordar que los pilotos que ingresaron al Play Off e irán por la lucha por el título son Lantella, Climente, Gabilán, Fiorda, Calamante, Alberghini, Rapari, Román, Gallego, Barragán y Luciano.

