Lantella y Di Stéfano analizaron la carrera de Olavarría

El Turismo Pista puso en marcha en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría con más de 150 autos el torneo 2022, con el atractivo de contar con la presencia de los balcarceños Santiago Lantella, en la Clase 2, y Fernando Di Stéfano, en la Clase 1.

Positivo balance de Lantella

Santiago Lantella se sumó a la Clase 2 con un Volkswagen Up del equipo de Jorge Piedra. El balcarceño fue 18° en los entrenamientos del viernes, donde la lluvia complicó el normal desarrollo de la actividad, en las pruebas de clasificación fue 15°, en tanto en la serie arribó 6°. En la competencia final pudo sostener un buen ritmo de carrera, transitando en el puesto 11 y el 12 y finalmente pudo finalizar 10°, cerrando una interesante actuación entre los 44 autos que largaron la prueba.

Consultado Lantella brindó su opinión respecto a lo que le dejó la actuación a lo largo del fin de semana: “El viernes en la primera tanda de entrenamientos no salimos porque estaba lloviendo. En la segunda salimos a probar y notamos que nos hacían mucha diferencia en el mixto. El equipo fue trabajando sobre este tema, sacando conclusiones, cargando amortiguadores. En la clasificación no pudimos cerrar una buena vuelta porque había mucho tráfico y eso nos complicó. Podríamos haber mejorado tres o cuatro lugares, con un auto que de mitad de curva para adelante iba un poco de trompa”, señaló.

Siguiendo con lo realizado expresó que “en la serie largué 8° y llegué 6°. La final la largué desde el puesto 11. La ida de trompa se hizo más importante y más notoria en la medida que avanzó la final. A eso se agregó que en las “chupadas” comencé a observar problemas en la temperatura y eso motivó que empezara a tirar los cambios más abajo y perdiera las “chupadas” con la intención de poder llegar. Con esos inconvenientes haber terminado 10° entre 44 autos es muy positivo y para la próxima clasificación nos incorporamos al grupo de los más rápidos, lo que nos va a favorecer. Conforme con lo que se pudo lograr”.



Di Stefano complicado

Fernando Di Stéfano concretó su debut en la Clase 1 con un Fiat Uno, en un fin de semana que empezó con un fuerte golpe en los entrenamientos que le impidió girar. En las pruebas de clasificación quedó 40°, en la serie fue 18° y en la final en pista arribó 26°, siendo luego penalizado con 5 puestos por una maniobra en perjuicio de otro competidor.

También el representante local brindó su opinión sobre lo ocurrido en Olavarría: “El viernes en la primera vuelta de la primera tanda, con el piso bastante mojado por la lluvia, el auto se me pone de costado y el que venía detrás me pegó en la trompa. El auto se rompió mucho. El equipo trabajó fuerte y lo recuperó para el sábado. En la serie avancé hasta el puesto 18. En la final largué 37 y en dos vueltas había ganado 12 lugares. Iba 25 cuando me tocaron y perdí varias posiciones. Quedé 26° pero por un recargo me reclasificaron 31°”.

En el balance afirmó que “fue un fin de semana bastante complicado. En clasificación recién pude dar las primeras 6 vueltas en un auto que no conocía y tampoco conocía el circuito. Se puso un poco a punto de la serie a la final y mejoró bastante. Sabemos dónde estamos parados y las cosas que hay que mejorar para la próxima. El equipo y el auto tienen mucho potencial. En el chasis trabaja Diego López y el motor es atendido por Jorge Caruso, aunque ya se tomó la decisión de cambiar de motorista. Creo que a partir de la tercera fecha se hará cargo Adrián Aizpún”.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar