Las tasas municipales tendrán un incremento de 40 y 45%

Si bien la presentación sufrió una nueva prórroga hasta el 10 de diciembre debido a que el gobierno de la Provincia aún no presentó el proyecto de Presupuesto para el ejercicio económico 2022, se adelantó que el incremento de las tasas en Balcarce oscilaría entre el 40 y 45%.

Francisco Ridao, secretario de Hacienda, señaló que al no conocer con precisión los datos de Provincia acerca de los montos en concepto de coparticipación y el estimativo en materia inflacionaria, hace que aún no se pueda terminar de confeccionar el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos de la Administración Central y del ente descentralizado Hospital Municipal Subzonal.

Ante esta situación, adelantó, que la suba en las tasas municipales sufrirán un incremento entre el 40 y 45%. “Este porcentaje, cumpliendo con el compromiso asumido tiempo atrás, está atado al índice inflacionario”, remarcó Ridao.