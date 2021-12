Le efectuaron compras con la tarjeta de crédito en siete lugares: tres allanamientos

El propietario de un Fiat Palio, denunció ante la SubDDI Balcarce que el pasado domingo a la madrugada, autores ignorados le violentaron la cerradura del baúl en calle 16 entre 23 y 25 y se apoderaron de objetos de valor y una mochila, la cual contenía su billetera, tarjetas de crédito y débito a su nombre. La víctima pudo comprobar que le habían efectuado distintas compras en comercios de la ciudad utilizando dichas tarjetas, vaciando los fondos de las cuentas.

Comenzando la investigación, efectivos de la SubDDI, rápidamente recabaron los reportes bancarios y se pudieron identificar los siete comercios locales donde se realizaron las compras con las tarjetas robadas. De igual manera, se obtuvieron las filmaciones de las cercanías del lugar del robo y de los locales, como también se realizaron las pericias correspondientes sobre el automotor violentado y sobre la propiedad de la víctima y se tomaron testimonios de los comerciantes y sus empleados pudiendo establecer que al momento de las compras no exigieron por exceso de confianza el DNI del cliente para verificar su identidad con los datos de las tarjetas de crédito.



Del avance de la investigación, se pudo determinar que luego de adquirir productos comestibles y de servicios en los negocios, los delincuentes llevaron parte de las cosas compradas a dos domicilios de esta ciudad, pudiendo establecer que el sujeto que realizó estas maniobras lo hizo a bordo de un remise de una agencia de calle 24 y avenida 39. Es así, que gracias al registro que la empresa lleva de acuerdo a la ordenanza municipal Nº 29/2018 y las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal, se pudo verificar no solo la identidad del sospechado, sino también su domicilio.

Con estas pruebas recolectadas, la Dra. Laura Molina de la Fiscalía Descentralizada, presentó un pedido de allanamientos y requisa sobre la persona del investigado al Juzgado de Garantías Nº 5 del Dr. Gabriel Bombini del Departamento Judicial de Mar del Plata, quien tras analizar las constancias de la causa ordenó realizar los operativos.

Se realizaron en forma simultánea tres allanamientos. El primero de ellos en calle 51 bis entre 22 y 24, luego en calle 35 entre 24 y 26 y por último, en calle 5 entre 22 y 24 donde si bien no se pudieron recuperar las tarjetas robadas y usadas en las estafas, se secuestraron dispositivos de telefonía para su análisis en la causa.

Como resultado de los procedimientos, fue puesto a disposición de la justicia un individuo de 41 años sospechado de haber cometido la sustracción de los efectos del vehículo y las siete estafas en los distintos comercios de la ciudad notificándoselo de los delitos de “robo agravado y estafas reiteradas”.